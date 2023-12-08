الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نائبة رئيس المفوضية الأوروبية: سنضع الأفراد والشعوب فى قلب العمل المناخى

كوب 28
كوب 28

أعربت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للديمقراطية والديموغرافية دوبرافكا سويكا، عن سعادتها عما أُنجز خلال مؤتمر الأطراف للعمل المناخي (كوب 28) حتى الآن، بداية من الطاقة المتجددة وصولًا لإجراءات التنفيذ، مشيرة إلى أن المؤتمر سيضع الأفراد والشعوب في قلب العمل المناخي.

وقالت سويكا، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف للعمل المناخي (كوب 28) في دبي- إن (كوب 28) هو المؤتمر الأول الذي يضع في اعتباره أصوات الشباب والأطفال وهو أمر غاية في الأهمية لجدول أعماله، حيث تم وضع مسودة لبعض الأمور الختامية التي يجب مناقشتها والتي تأتي من وجهات نظر الشباب بكل الأعمار وهو بند غاية في الأهمية بالنسبة لنا.

مشاركة الشباب والأطفال ضرورية وليست اختيارية

وأضافت أن الرسالة الأهم التي يجب نضعها باعتبارنا هي كل فئات المجتمع، لذلك تعد مشاركة الشباب والأطفال ضرورية وليست اختيارية، وعلينا أن نستمع إليهم قبل أن نضع خططنا فكيف سنحدد مستقبلهم دون إشراكهم في ذلك، مؤكدة أن هذا المؤتمر سيتيح ضم جميع الفئات العمرية من المجتمعات المختلفة في المناقشة من مختلف أنحاء العالم. 

وأوضحت: "قمنا بتبني الاستراتيجية الخاصة بتصعيد المشاركة الشبابية، وسيتم أخذ آرائهم ومشاركاتهم ضمن قائمة عملنا وهي تعد رسالة لكل الشباب والأطفال في العالم أنهم لهم تأثير على تشكيل المستقبل وصوتهم مسموع وهم مناصرون لقضايا المناخ".

التغير المناخي كارثة يتعرض إليها كوكبنا

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"كوب 28".. المدن تواجه فجوة ضخمة فى التمويل المناخى

ونوهت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية بأن أهم المخاطر التي تؤثر على الشباب هو التغير المناخي فهو كارثة يتعرض إليها كوكبنا وأزمة تتعلق بحقوق الأطفال والشباب، فهم ضحايا لمجاعات وفيضانات وكوارث طبيعية نشأت عن آثار تغير المناخ، لذلك فهم من يجب أن نضعهم باعتبارنا ونأمل أن يكونوا هم من يقودون الكوكب في الأيام المقبلة.

كوب 28 المفوضية الاوروبية مؤتمر الأطراف للعمل المناخي قلب العمل المناخي المشاركة الشبابية

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