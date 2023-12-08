بوتين يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن اعتزامه الترشح لولاية رئاسية جديدة، وذلك خلال مراسم حفل عقدت بالكرملين، لتسليم أوسمة النجمة الذهبية لأبطال روسيا.

وحسب ما أوردته وكالة "نوفوستي" الروسية، فقد صرح بوتين لمقاتل العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا وبطل جمهورية دونيتسك الشعبية، أرتيوم جوجا، خلال محادثة غير رسمية، بأنه "يعتزم الترشح لولاية رئاسية جديدة".

ويعتبر ترشح بوتين لخوض الانتخابات خطوة من شأنها أن تضمن له 6 سنوات أخرى على الأقل في الحكم المستمر منذ عام 2012، وقبل ذلك من عام 2000 إلى 2008.

وكانت اللجنة المركزية للانتخابات قد حددت اليوم موعد الانتخابات الرئاسية الروسية أيام 15 و16 و17 مارس المقبل.

ويأتي ذلك بعد قرار مجلس الاتحاد إعلان موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا يوم 17 مارس 2024.

وقالت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا، إنه قد تم اعتماد القرار الخاص بصيغة الأيام الثلاثة من قبل أعضاء لجنة الانتخابات المركزية من خلال التصويت.

وكانت بامفيلوفا قد قالت في وقت سابق إن طلب التصويت لمدة ثلاثة أيام جاء من المواطنين الروس، مشددة على أهمية هذه الانتخابات.

أى تدخل خارجى سيعتبر عدوانًا

يشار إلى أنه في نهاية نوفمبر الماضي، حذر بوتين في كلمته أمام مجلس الشعب الروسي العالمي الذي يترأسه رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، من أن أي تدخل خارجي في بلاده سيعتبر عملا من أعمال العدوان.

وأدى اجتياح روسيا واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى أخطر مواجهة بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، ما دفع بوتين إلى التحول نحو الصين.

وغيّر بوتين روايته عن الحرب منذ الاجتياح، وصورها على أنها معركة وجودية بين الحضارة الروسية المقدسة والغرب المتعجرف الذي يقول إنه في حالة تدهور ثقافي وسياسي واقتصادي.