الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين: الرئيس الروسى وولى العهد السعودى بحثا الأوضاع بالشرق الأوسط

المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بحثا الأوضاع الراهنة فى الشرق الأوسط وما يتعلق بما وصفه "الصراع الإسرائيلى الفلسطيني"، وقضايا مهمة أخرى على الساحة الدولية.

وقال بيسكوف - حسبما أوردت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "إن زيارة ولى العهد السعودى إلى روسيا، سيتم الترتيب لها عبر القنوات الدبلوماسية، ولا توجد تفاصيل بعد"، مضيفا أنه لا تتم مناقشة مبادرات السلام المشتركة بين روسيا والمملكة العربية السعودية حاليًا

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