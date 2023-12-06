بوتين يصل الإمارات لبحث التعاون فى مجال الطاقة والأوضاع فى الشرق الأوسط

وصلت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار أبوظبي، حيث كان في استقباله وزير الخارجية عبدالله بن زايد آل نهيان.

ومن المطار توجه الرئيس الروسي إلى قصر الوطن في أبوظبي، حيث سيعقد مباحثات مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وهذا هو اللقاء الثاني بين الرئيسين الروسي والإماراتي هذا العام، حيث كان اللقاء الأول في يونيو الماضي على هامش "منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي"، وكذلك زار محمد آل نهيان بطرسبورج في أكتوبر 2022.

أجندة مباحثات القمة

وبحسب وسائل الإعلام الروسية، فإنه من المتوقع خلال لقاء اليوم، أن يقوم الزعيمان باستعراض مفصل للجوانب الرئيسية للتعاون التجاري الثنائي، الذي يشهد نموًا حاليًا.

وخلال مباحثات اليوم، سيتم تركيز الاهتمام على التعاون في مجال الطاقة، سواء في شكل ثنائي أو في إطار أوبك+.

وسيتبادل الرئيسان، خلال لقاء اليوم، وجهات النظر حول القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك في ضوء عضوية الإمارات في مجلس الأمن الدولي (قبل نهاية العام).

ومن بين المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللقاء، الوضع في الشرق الأوسط في ظل تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

بريكس

يشار إلى أن الإمارات تلقت دعوة للانضمام إلى مجموعة بريكس كعضو كامل العضوية في الأول من يناير المقبل، وهو ما يفتح فرصًا إضافية لتعميق التفاعل الروسي- الإماراتي على الساحة العالمية، خاصة مع الأخذ في الاعتبار رئاسة روسيا المقبلة لهذه الرابطة في عام 2024.

كما تعتبر الدولة الخليجية الشريك الاقتصادي الأجنبي الرئيسي لروسيا في العالم العربي، حيث إنه في عام 2022، جدد حجم التجارة المتبادلة الحد الأقصى التاريخي ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 9 مليارات دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام. وقد وصلت بالفعل إلى مستوى 8.8 مليار دولار، بعد أن أضاف 63% مقارنة بأرقام العام الماضي لنفس الفترة.