سقوط "تاجرى عملة" غسلا 10 ملايين جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.

وحاول المتهمون غسل تلك الأموال عن طريق "شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات والمحال التجارية" بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ "10 ملايين جنيه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.