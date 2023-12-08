الطريقة الرفاعية بالأردن تنظم مجلس ذكر بمناسبة تدشين "رواق الإمام"

نظمت الطريقة الرفاعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، مجلس ذكر وحفل عشاء حضره كبار الشخصيات الدينية والصوفية بالدولة، وذلك بمناسبة تدشين رواق الإمام الرفاعي، بالمملكة الأردنية، والذي يرأسه الشيخ فواز الطباع الحسني.

واحتشد المئات من المريدين والأتباع بالمقر الجديد لرواق ودار الإمام أحمد الرفاعي، حيث شارك في الاحتفال الشيخ فواز الطباع الحسني، شيخ الطريقة الرفاعية بالأردن وبلاد الشام، والدكتور ربيع العايدي المحاضر بجامعة الزرقاء وجامعة باشن الأمريكية، والدكتور طارق الصباغ، الدكتور المحاضر في جامعة العلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالأردن.

ورحب الشيخ فواز الطباع، عميد رواق الإمام الرفاعي، خلال اللقاء، بالمشاركين في مجلس الذكر وحفل العشاء، حيث أكد على الدور الهام الذي سيقدمه رواق الإمام الرفاعي بالأردن خلال الفترة المقبلة، في إطار ما تقدمه الزوايا والطرق الصوفية في المجتمع الأردني وتحديدا نشر قيم التسامح والمحبة والأخوة بالمجتمعات الإسلامية.