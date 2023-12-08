الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسعفان العثور على 110 ألف جنيه وهواتف محمولة فى حادث صحراوي أسوان

المسعفان مع المتعلقات
المسعفان مع المتعلقات

في واقعة ليست بجديدة من نوعها على رجال ومسعفي مرفق إسعاف أسوان، ولكنها بمثابة وسام شرف وتميز لكلًا منهم على أمانتهم التى يضرب بها المثل، سواء في الحفاظ على أرواح المصابين أو على المتعلقات الشخصية الخاصة بهم.

في صباح اليوم الجمعة، وقع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي في أسوان، ما أسفر عن إصابة شخص، وأثناء نقل الشخص للمستشفى، عثر المسعفين التابعين لمرفق أسعاف أسوان على مبلغ مالي تخطى الـ100 الف جنيهًا وهاتف محمول جديد، وعدد من المتعلقات الشخصية للمصاب.

ونظرًا لأمانة رجال مرفق إسعاف أسوان وحرصهم على توصيل المصاب وجميع  متعلقاته بكل أمان، تم جمع كل ما يخصه وتم العثور عليه بالحادث لأمانة المستشفى بعد توصيل المصاب.

التفاصيل الكاملة

وتعود التفاصيل عندما تلقى مرفق اسعاف أسوان بلاغًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند قرية غرب أسوان، أمام نقطة أسعاف القرية سالفة الذكر في اتجاه مركز إدفو شمال المحافظة.

وبعدها وصول رجال مرفق اسعاف أسوان إلى مكان بلاغ أنقلاب السيارة لنقل المصاب الذى تبين أنه يدعى محمد جمال أبو المجد، وعمره 32 عامًا، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية واتخاذ اللازم كعادتهم.

المتعلقات الشخصية

وفي أثناء نقل المصاب تبين انه بحوزته مجموعة من المتعلقات الشخصية التى تم إيداعها فى أمانات مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة وشملت التالى: مبلغ مالى وقدره 110 ألاف جنيه، و2 هاتف محمول الأول نوعه ريد مى بالكرتونة والضمان الخاص به، والثاني اوبو ويوجد به كسر، ودفتر فواتير باسم شركة الحجازي للتجارة والتوزيع، وختم خاص بنفس الشركة، وكيس يد رمادى اللون ومغلق، مبلغ مالي آخر وقدره 390 جنيهًا، و2 مفتاح سيارة.

وتمت تسليم مستلزمات سائق السيارة المصاب بالحادث بواسطة كلًا من اليد الأمينة من رجال مرفق إسعاف أسوان وهم كلا من عبدالوهاب عبد البديع مسعف بمرفق أسعاف أسوان، ومحمد فتحي مشرف إسعاف أسوان.

المسعفان مع المتعلقات
المسعفان مع المتعلقات
المسعفان مع المتعلقات
المسعفان مع المتعلقات
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