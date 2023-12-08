الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"عمليات نادي النيابة الإدارية" تتابع أعضائها المكلفين بالإشراف على لجان الانتخابات

المستشار عبدالرؤوف
المستشار عبدالرؤوف موسى

بدأت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى، مباشرة أعمالها بمتابعة توجه أعضاء النيابة الإدارية المكلفين بالإشراف على اللجان العامة والفرعية بمحافظات مصر المختلفة إلى مقرات المحاكم الابتدائية المختلفة على مستوى الجمهورية لاستلام الأوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية التي تنطلق صباح يوم الأحد المقبل،.

 وتابعت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية انتقال أعضاء النيابة الإدارية إلى المحافظات البعيدة المكلفين فيها بالإشراف على اللجان الانتخابية المختلفة ومتابعة تسكينهم.

وأشادت غرفة العمليات بالدور الذى تقوم به الهيئة الوطنية للإنتخابات والجهاز المعاون لها وتوفيرهم جميع الوسائل والسبل التى تمكن أعضاء الهيئات القضائية من مباشرة واجبهم الوطني، وتقديمها الدعم الكامل للقضاة لتسهيل مهمتهم وانعكاس ذلك على استلام أعضاء الهيئات القضائية للأوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية بكل سهولة ويسر، وتوفير وسائل المواصلات المناسبة لنقلهم إلى المحافظات البعيدة والأماكن النائية لتسهيل مهمة القضاء وتخفيف العبء عليهم.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية تستمر في أداء عملها لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز بالانتخابات الرئاسية.

 

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