الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الأحد.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ47.5 مليار جنيه

البنك المركزى
البنك المركزى

يطرح البنك المركزي المصري، بعد غد الأحد 10 ديسمبر، أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.

22.5 مليار جنيه لمدة 91 يومًا      

               

يطرح البنك المركزي الأذون على عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 22.5 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 373 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 22.5 مليارًا في 12- 3- 2024، واستحقاق طرح الـ25 مليار جنيه في 10- 9 -2024.

طرح 46.5 مليار جنيه أذون خزانة أمس

كان البنك المركزي المصري قد طرح أمس الخميس أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، وشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 19.5 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، والثاني بقيمة 27 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 19.5 مليارًا في 11- 6- 2024، واستحقاق طرح الـ25 مليار جنيه في 10- 12 -2024.

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ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

مسئولو الطرح

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023 /2024.

 35.17 مليار دولار ر الاحتياطي الأجنبى فى نوفمبر

 

كان البنك المركزي، قد أعلن أمس الخميس، عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية خلال نوفمبر 2023 بنحو 72 مليون دولار على أساس شهري.

وحسب بيان للمركزي، وصل صافي الاحتياطيات الدولية في نوفمبر إلى 35.1731 مليار دولار مقابل 35.101 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق له.

جدير بالذكر أن الاحتياطات الدولية في أكتوبر ارتفعت بنحو 131 مليونًا مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق له.

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