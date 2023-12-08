تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق قبل ساعات من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، بهدف خلق دوافع لديهم في اللقاء المرتقب.

وكشف مصدر مسئول، أن "كولر" أكد أن هناك أمرا ملزما بألا تزيد القائمة على 23 لاعبا، وبالتالي فهذا يعني أن البعض سوف يخرج منها، ولكنه موجود معنا الموسم طويل للغاية وهناك بطولات عدة.

الاستبعاد من قائمة كأس العالم للأندية ليست نهاية المطاف

وأضاف المصدر أن المدير الفني شدد أن الأهلي يحتاج لجهود جميع اللاعبين، والاستبعاد من قائمة كأس العالم للأندية ليست نهاية المطاف أو تقليل من أي لاعب بل الكل احد والفريق أهم من أي لاعب.

وأشار المصدر إلي أن "كولر" طالب لاعبي الفريق عدم حرمان عبدالرؤوف بن غيث لاعب وسط المنافس، وصاحب الخبرات الكبيرة فى المنافسات الإفريقية من امتلاك الكرة، حيث إنه يجيد التمرير من كل الزوايا ومن التحولات السريعة للمنافس فى الهجمات المرتدة التى يعتمد عليها مدربه البرازيلى كارلوس باكيتا.

وأوضح المصدر أن كولر كلف بيرسى تاو وخلفه ومحمد هاني بضرورة الضغط على شمس الدين بكوش الظهير الأيسر للمنافس الذى يفتقد الخبرات، وضرورة اللعب السريع لتجاوزه.

كولر أكد للاعبين أن المباراة ستضمن لهم وضع القدم اليمنى فى الدور ربع النهائي

وشدد المصدر إن مارسيل كولر أكد للاعبين، أن مباراة اليوم سوف تضمن لهم وضع القدم اليمنى فى الدور ربع النهائي للبطولة، خاصة أن الفريق سيخوض مواجهتين خارج الأرض فى الدور الثاني من منافسات دور المجموعات.

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني، علي تشكيل فريقه الذي سيخوض به المكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه الرباعي علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وفي وسط الملعب أليوديانج وأمام عاشور ومروان عطية وبيرسي تاو وحسين الشحات وفي الهجوم محمود كهربا.

الأهلي يتفوق علي الأندية الجزائرية في تاريخ المواجهات

سبق أن التقى الفريقان في موجهة واحدة في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2001، وفاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر أحرزه حسام غالي، وكرر فوزه بالجزائر بنفس النتيجة 1- صفر، أحرز إبراهيم سعيد.

وخلال تاريخ مواجهات الأهلي في بطولات الأندية الإفريقية المختلفة، لعب الأهلي 24 مباراة مع ستة أندية جزائرية وهي: مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة وشبيبة الساورة، فاز الأهلي في إحدى عشرة مباراة، وتعادل في سبع مباريات، وفازت أندية الجزائر في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 32 هدفاً واستقبلت شباكه عشرين هدفاً.