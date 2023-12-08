الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مشروعات "حياة كريمة" فى قرية فارس بكوم أمبو

الجولات
الجولات

كلَّف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبدالشافي، بالمتابعة الميدانية للوقوف على حجم ومعدلات الإنجاز بالمشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" داخل قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، وذلك بمرافقة شوقي مصطفى رئيس المدينة، والمهندسة سوزان متولي المدير التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مسئولي جهاز التعمير، والجهات المعنية. 

تفاصيل الجولة 

وشملت الجولة الميدانية للسكرتير العام المساعد تفقد محطة المعالجة للصرف الصحي بنسبة تنفيذ ٦٨%، وجارٍ استكمال أعمال الكهروميكانيكي. 

كما تفقد موقف الكفور بنسبة تنفيذ 95%، بالإضافة إلى تفقد عمارات سكن كريم بفارس، والتي تم الانتهاء منها بنسبة 100%، وعقب ذلك تفقد اللواء ياسر عبدالشافي نقطة الإسعاف ومحطة توزيع الكهرباء بفارس الجاري إنهاء أعمال التسوية واللاندسكيب بها.

الجولات
الجولات
الجولات
الجولات
الجولات
الجولات
الجولات
الجولات
محافظ أسوان قرية فارس مشروعات حياة كريمه سكن كريم

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