الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار الرئيس الفلسطيني: نحن مستعدون لدفع أي ثمن لحماية شعبنا

محمود الهباش
محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن أولوياتنا هي وقف العدوان وقفا شاملا كاملا على قطاع غزة قبل الخوض في أية أمور أخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا مجال للحديث في الوقت الراهن عن مستقبل قطاع غزة، قبل ضمان وقف العداون وضمان حماية الشعب الفلسطيني.

وتابع: "نحن على استعداد لدفع أي ثمن لحماية شعبنا لأنها المسئولية الأولى لكل قيادة في كل دول العالم".

وحول جلسة مجلس الأمن، أوضح أنه يجب على مجلس الأمن، التحرك فورا لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، لكننا نشك في قدرة مجلس الأمن في اتخاذ القرار الصحيح بسبب الولايات المتحدة الأمريكية واستخدامها للفيتو لأي قرار من شأنه إدانة إسرائيل.

وواصل: "أتمنى أن تنحاز أمريكا للعدل والسلم الدولي وتخيب ظننا فيها هذه المرة وعدم استخدام حق الفيتو في وقف أي قرار من شأنه إداتة إسرائيل".

يذكر أنه يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني العدوان الإسرائيلى وقف العدوان حق الفيتو مجلس الأمن

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