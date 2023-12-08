الآن متاح .. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

يبحث المسلمون في مصر عن موعد صلاة الجمعة اليوم في المحافظات عبر جوجل، بشكل دوري لكي يؤدوا فريضة الله عز وجل في أوقاتهم، وهناك عدد من الأشخاص سيرتبون جدول يومهم على مواعيد الصلاة.

موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

وتنشر «الدستور» لمتابعيها معلومات عن كل ما يخص مواقيت الصلاة اليوم الجمعة.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 5:06 صباحا

موعد صلاة الجمعة 11:47 صباحا

أذان العصر 2:36 مساءً

أذان المغرب 4:55 مساءً

أذان العشاء 6:18 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:13 صباحا

موعد صلاة الجمعة 11:52 صباحا

موعد أذان العصر 2:39 مساءً

موعد أذان المغرب 4:58 مساءً

موعد أذان العشاء 6:22 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:03 صباحا

موعد صلاة الجمعة 11:43 صباحا

موعد أذان العصر 2:31 مساءً

موعد أذان المغرب 4:50 مساءً

موعد أذن العشاء 6:13 مساءً

في القاهرة وبعض المحافظات

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:28 صباحا

موعد صلاة الجمعة 12:16 صباحا

موعد أذان العصر 3:17 مساءً

موعد أذان المغرب 5:37 مساءً

موعد أذان العشاء 6:55 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

وقت صلاة الفجر 5:04 صباحا

موعد صلاة الجمعة 11:48 صباحا

موعد أذان العصر 2:43 مساءً

موعد أذان المغرب 5:03 مساءً

موعد أذان العشاء 6:23 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:51 صباحا

موعد صلاة الجمعة 11:35 صباحا

موعد أذان العصر 2:29 مساءً

موعد أذان المغرب 4:48 مساءً

موعد أذان العشاء 6:09 مساءً