الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قبل افتتاحها.. 17 معلومة عن مكتبة مصر العامة فى أسوان

المكتبة
المكتبة

تستعد محافظة أسوان لافتتاح مشروع أكبر منارة ثقافية وفنية وعلمية وهو “مكتبة أهل مصر العامة”، خلال الفترة القادمة، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة وإجراء الاختبارات لاختيار الكوادر البشرية التي ستلتحق بالعمل فيها.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات حول مشروع مكتبة مصر العامة قبل افتتاحه قريبًا:

1- تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع مكتبة مصر العامة 68 مليون جنيه.

2- تقع المكتبة على مساحة 3200 م2.

3- تشمل المكتبة 3 أدوار.

4- جرى الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمكتبة والتشطيبات النهائية.

5- وجه محافظ أسوان بوضع اللمسات الجمالية، والتجهيز لفرش المكتبة بكافة مكوناتها من الأثاث والأجهزة بشكل راق.
6- روعى خلال تجهيزها الاعتماد على الخامات ذات الطابع الأسوانى.

7- تضم عددا من القاعات وجاءت كالتالى:

-قاعة اجتماعات كبرى متعددة الأغراض.

-قاعات سمنار للتدريب وملحقاتها. 
- قاعة كمبيوتر.

8- تضم مركز الاتصالات والمعلومات.

9- تشمل أيضًا المكتبات التى ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية.

10- تضم مسرحا وسينما، والغرف الخدمية والأرشيف، علاوة على كافتيريا.

11- تضم دورات المياه، واللاندسكيب، والبدروم، وكاميرات داخلية وخارجية، وتكييفا مركزيا.

12- تم إجراء اختبارات بإشراف محافظ أسوان شخصيًا لاختيار الكوادر البشرية، والعمل على تأهيلهم من خلال الدورات التدريبية المتقدمة.
13- سيتم كما تطوير ورفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمكتبة، مع دهان الأسوار والمبانى والعقارات المجاورة.

14- سيتم الاعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية، خاصة أن مكتبة مصر العامة ستصبح منارة عالمية، ومقصدًا لزيارة الأفواج السياحية.

16- سيتم تركيب مظلات ووسائل ترطيب وتهوية للمسرح المفتوح، والمساحات المفتوحة أعلى المكتبة التي ستكون مطلة على منطقة وسط المدينة وكورنيش النيل، فضلًا عن المسطحات الخضراء.

17- يضم مشروع مكتبة مصر العامة الجراج الذي سيساهم في استيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المروري بالطريق الرئيسي.

مكتبة مصر العامة مشروع اكبر منارة ثقافية وضع اللمسات الاخيرة الأعمال الإنشائية

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