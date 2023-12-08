"الشباب والرياضة" تسلم إعانات إغاثية لمصابى فلسطين

استقبل إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة شمال سيناء، وفدًا من وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، لتسليم كونتنر إعانات إغاثية لمصابي فلسطين بالصالة المغطاة بالعريش.

وندد مدير عام مديرية الشباب والرياضة شمال سيناء، بأعمال العنف وجرائم الحرب التي ترتكب بقطاع غزة وهو ما بات يمثل تهديدا مباشرا على السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وكانت قد اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) برنامج "مشواري" مكون المشورة المهنية، وذلك بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

ختام الدورة التدريبية لمكون المشورة فى مجال تطوير المهنى

حضر الختام منال جمال، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، چيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وفريق عمل الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

وتم تنفيذ ختام الدورة التدريبية لمكون المشورة في مجال تطوير المهني لمدربي محافظة شمال سيناء.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بصقل المدربين، وتنفيذ برامج تدريبية، واستمرارها في دعم تلك الدورات بهدف تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وإيجاد مزيد من فرص العمل للشباب من خلال نشر ثقافة العمل الحر، وأن المجال مفتوح لدى جميع الشباب للاستفادة من التدريبات والاستشارات المهنية المقدمة من الوزارة.

المساعدات

المساعدات

المساعدات

409182168_752018650279692_5724217824459301345_n

409442232_752018813613009_8548341556325830633_n

409447215_752018533613037_7125476460955822842_n

409463881_752018393613051_8427313597903833001_n