هشام زعزوع لـ"االشاهد": غياب الاستقرار الأمنى كان أكبر تحدى يواجه وزارة السياحة

قال هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إن أكبر تحدي واجه وزارة السياحة في الفترة التي تولى فيها الوزارة هو غياب الاستقرار الأمني في الدولة المصرية آنذاك، معلقًا:"لم يحالفني الحظ في أن أشهد هذا الاستقرار الحالي أثناء تواجدي في الوزارة".

اهتمام الرئيس بملف السياحة

وأكد هشام زعزوع، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه من ممكن أن تحدث بعض الأحداث المحلية البسيطة ولكن يتم تسويقها خارجيًا بشكل سيء، ويؤثر هذا التسويق على النشاط السياحي المصري.



وتابع: "السياحة صناعة صامدة، ومصر مؤهلة لأن تكون من كبرى الدول المنتجة لهذه الصناعة، لذا يمكن القول أنه إذا تم استبعاد فترة فيروس كورونا وأزمة غزة حاليا لكانت حققت مصر أعلى الؤشرات في قطاع السياحة، ومن الممكن أن نصل لأرقام الذروة هذا العام رغم الأحداث في منطقة الشرق الأوسط".



واستطرد: "الرئيس أولى اهتمام كبير بعدد من النقاط في الخاصة بمجال السياحة السنوات الماضية، حيث تم الاهتمام بالطرق، حيث كانت بعض المصادر السياحية القادمة من الخارج تريد استبعاد يوم زيارة الأهرامات من الجداول بسبب الازدحام الشديد في الطرق، وبدأ الاتجاه نحو البحر الأحمر، ولهذا الطرق الجديدة ساهمت في إزالة هذا التحدي من أمام السائح".



وأضاف: "البنية التحتية لا يمكن أن يتم اقتصارها على البنية الفوقية مثل الفنادق والمطارات، ولكن البنية التحتية الخاصة بالطرق من أهم العوامل التي تؤدي إلى زيادة معدلات السياحة".

الشاهد

يعد برنامج الشاهد، الذى يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات ود.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.