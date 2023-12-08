الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هشام زعزوع لـ"الشاهد": الرئيس السيسى خير داعم لمن يعملون معه

هشام زعزوع
هشام زعزوع

قال هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماعات دائمًا ما يقوم بطرح رأيه تجاه الملفات المختلفة ثم يستمع للإجابة من قبل الحضور، أو أنه كان يقوم بالاستماع للقضية موضع النقاش من قبل المسئولين.

العمل بجدية 

وأكد هشام زعزوع، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الرئيس السيسي كان حريص كل الحرص على الاستماع لأراء الوزراء بشرط أن تكون مدروسة، فكان لا يقبل أن يقوم أحد بالإفصاح عن رأيه تجاه قضية ما دون أن يكون دراس لأبعاد هذا الملف أو القضية موضع النقاش.

وتابع: "تجربتي مع الرئيس كانت مختلفة، وذلك لأنه كان داعم لي بصورة كبيرة، حيث كان يقول دائمًا انه مهتم بتطوير ملفات الصناعة في الدولة ومنها صناعة السياحة، ولهذا يجب التأكيد على أن الرئيس السيسي يعمل بحماس وجدية شديدة مع كافة الوزراء، خاصة وأنه يؤمن بالدور الكبير للوزير في الدولة".


واستطرد: "الرئيس السيسي كان حريص على الدعم النفسي للوزير والقول للوزراء دائمًا أنه لا يجب أن يكون هناك يأس مهما كانت هناك تحديات كثيرة تواجههم، لذا نقول أن الرئيس السيسي خير داعم لمن يعملون معه طالما توفر عنصر الجدية والدراسة الوافية في العمل".

الشاهد

يعد برنامج  الشاهد، الذى يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات ود.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

 

هشام زعزوع اكسترا نيوز الشاهد محمد الباز السيسي

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