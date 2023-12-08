منظمة الصحة العالمية تقدم الإمدادات إلى مستشفيين فى جنوب غزة لأول مرة

تمكنت منظمة الصحة العالمية من إيصال الإمدادات إلى مستشفيين في جنوب غزة لم يستقبلا أي ولادة منذ 29 نوفمبر، بحسب المدير العام للمنظمة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X: "قامت منظمة الصحة العالمية اليوم بتسليم إمدادات رعاية الصدمات والطوارئ إلى مستشفى غزة الأوروبي ومجمع ناصر الطبي في جنوب غزة لتغطية احتياجات 4500 مريض".

الصحة العالمية وتأثير الضار للقتال العنيف

وسلط المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الضوء على التأثير الضار "للقتال العنيف" في جنوب غزة، قائلا إن القتال جعل "من الصعب بشكل متزايد إجراء أي عمليات صحية" هناك.

وأضاف تيدروس: "كانت هذه أول مهمة تسليم منذ 29 نوفمبر".

ومنذ يوم الثلاثاء، يخوض الجيش الاحتلال "معارك عنيفة" مع مقاتلي حماس في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه وكالة رويترز للأنباء يوم الخميس عددا كبيرا من الفلسطينيين المصابين وهم يهرعون إلى مستشفى ناصر في المدينة بعد وابل من الضربات الإسرائيلية.

وأكد غيبريسوس مجددا أن منظمته لا تزال "تشعر بقلق بالغ" بشأن آلاف "المرضى والعاملين في مجال الصحة والرعاية" في غزة، مشددا على أن الطريقة الوحيدة لحمايتهم هي التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار.

وألقى جون فاينر، كبير المساعدين الأمنيين بالبيت الأبيض، خطاباً واسع النطاق يغطي المواقف الأمريكية بشأن جوانب مختلفة من الصراع في غزة أمام منتدى أسبن الأمني، وهو تجمع لـ "صناع القرار وقادة الفكر من واشنطن العاصمة ومن جميع أنحاء العالم".

وقال فينر أمام المؤتمر، من بين أمور أخرى، إن الولايات المتحدة لم تمنح إسرائيل موعدا نهائيا صارما لإنهاء العمليات القتالية الكبرى ضد حماس في غزة لأنها تعتقد أن الجماعة الإسلامية ستظل تشكل تهديدا إذا انتهت الحرب اليوم، حسبما ذكرت رويترز.