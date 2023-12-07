الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أحد مشاركو مؤتمر شئون القبائل بأسوان: نؤيد تضامن رئيس الجمهورية مع الفلسطينين

الدكتور عمرو
الدكتور عمرو

قال الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية فى أسوان، وأحد المشاركين في مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية لتضامن مع غزة، إن المؤتمر الذي نظمته شئون القبائل العربية في إحدى الفنادق الكبرى الشهيرة في أسوان كان ختام سلسلة من المؤتمرات التي سبق تنظيمها في المحافظات الأخرى لدعم وتأييد والتضامن مع القضية الفلسطينية، وجاء تحت شعار "صوت غزة من أسوان".

 

حضور الآلاف لتضامن مع غزة 

وأضاف الدكتور عمرو محمود لـ"الدستور"، أن شهد المؤتمر حضور الالاف من المواطنين، وأنه ضم كافة أطياف المجتمع ليس فقط الذين ينتمون لمحافظة أسوان وهناك مشاركين من محافظات آخرى، حيث أن حضر السياسين والنواب، والتنفيذين ومشاركة الشباب وأنهم كانوا النسبة الأكبر.

وأوضح، أن ذلك بهدف لدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية التي هي من بدأها وكان رئيس الجمهورية والحكومة المصرية تقف بجانب الشعب الفلسطيني.

وعبر الدكتور عمرو محمود، أن حضور الأعداد الكبيرة لمؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية تؤكد على دعم وتأييد المواطنين لقرارات الرئيس عبدالفتاح والحكومة المصرية بشأن القضية الفلسطينية.

وتابع قائلًا: "احنا بندعم ونؤييد تضامن رئيس الجمهورية مع الأشقاء الفلسطينين، ونشجع دخول المساعدات لغزة".

ولفت أن الشعب المصرى يؤييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن عدم تهجير الفلسطينين من موطنهم والبقاء في أرضهم، قائلًا "أرض فلسطينين للأخوة الفلسطينيين".

وشهدت مدينة أسوان، مساء اليوم الخميس، تنظيم مجلس شئون القبائل والعائلات المصرية مؤتمرا جماهيريا في إحدى الفنادق الشهيرة، وذلك لدعم وتأييد القضية الفلسطينية وتحت شعار"صوت غزة من أسوان". 

وجاء المؤتمر كختام سلسلة من المؤتمرات نظمها مجلس شئون القبائل والعائلات المصرية فى عدد من المحافظات لدعم القضية الفلسطينية. 

وتضمن المؤتمر العديد من الفقرات والتي شملت التالي: كلمات للحضور، وتكريم المشاركين في دخول المساعدات لغزة، بالإضافة إلى حلقة حوارية، واختتمت بفقرة إنشاد ديني لمحمود ياسين التهامي. 

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مدينة اسوان مؤتمر مجلس شئون القبائل والعائلات المصرية التضامن مع غزة دعم قرارات الرئيس القضية الفلسطينية

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