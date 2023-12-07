الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بأعلام مصر.. آلاف المواطنين يشاركون بمؤتمر المرشح الرئاسى السيسى بأسوان

المؤتمر
المؤتمر

شهدت مدينة إدفو، مساء اليوم الخميس، تنظيم حزب حماة الوطن أمانة محافظة أسوان مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة جديدة.

وجاء ذلك بحضور العديد من القيادات بحزب حماة الوطن، بالإضافة إلى عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية على مستوى محافظة أسوان بالمؤتمر.

توافد آلاف المواطنين لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي 


توافد الآلاف من مواطنى مدينة إدفو، على وجه الخصوص وأسوان بشكل عام لحضور المؤتمر الجماهيري الحاشد الذى ينظمه حزب حماة الوطن لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة جديدة؛ لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير بالبلاد.

وشهد المؤتمر الجماهيري لحزب حماة الوطن بمدينة إدفو، توافد المئات من السيدات ليعلنوا تأييدهن ودعمهن للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة، ولاستكمال مسيرة التطوير والتنمية التى بدأها فى البلاد. 

وحرص عدد كبير من الأهالى خلال مشاركتهم بالمؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على رفع علم مصر وصورة المرشح ورمزه فى الانتخابات الرئاسية، وذلك فى أجواء وطنية مميزه تعبر عن دعمهم لأمن والأمان والتطوير الذى يوفره المرشح للبلاد حاليًا أثناء توليته حكم مصر. 

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حزب حماة الوطن مدينة إدفو مؤتمر جماهيري حاشد آلالاف المواطنين المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

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