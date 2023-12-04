محافظة أسوان تُنظم سلسلة ندوات للتوعية بأهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف جهود الجهات المختلفة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الايجابية بالأداء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها أيام 10 و11 و 12 ديسمبر الجارى.

ندوات توعية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأطلقت الجهات المعنية من وحدات محلية ومديريات إدارات بمحافظة أسوان عدد من ندوات التوعية بذلك، بكافة مراكز ومدن المحافظة، حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بعقد إجتماع موسع بالقيادات الطبيعية والشبابية.

شارك فيها راعي كنيسة العذراء مريم بالسباعية، لتفعيل المشاركة الجادة في الانتخابات الرئاسية.

فيما قامت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة بتنفيذ سلسلة من ندوات التوعية بالمشاركة فى الإنتخابات بعنوان " قيمة الوطن وتعزيز دور المواطنة " وبرعاية محافظ أسوان بهدف إعلاء وغرس روح الولاء والأنتماء للوطن لدى النشء والشباب والمرأة والفتيات، بالإضافة إلى زيادة الوعى من خلال الإستعانة بعدد من المحاضرين المتخصصين مع توزيع هدايا تذكارية على أصحاب المهارات والمتفوقين.

و تجرى الجهات المعنية الاستعدادات اللازمة لاستقبال الانتخابات الرئاسية، والتى سيتم اجرؤها خلال ديسمبر المقبل، وذلك للعمل على إنجاحها وخروجها بالشكل اللائق والمشرف.

وأعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان مهلة أخيرة حتى منتصف الأسبوع للمراجعة الميدانية لمقرات اللجان الانتخابية من خلال المديريات الخدمية التابعة لها، أو بواسطة رؤساء الوحدات المحلية، أو قيادات المحافظة حيث أنه في حالة أكتشاف أى ملاحظات لم يتم تلافيها سيتم إحالة جميع المسئولين عن المقر الإنتخابى للتحقيق الفوري وبجزاءات رادعة، وخاصة أن تقييم رؤساء المراكز والمدن سيقاس بمدى تنفيذ هذه المهام بالشكل اللائق.