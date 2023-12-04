الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة أسوان تُنظم سلسلة ندوات للتوعية بأهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية

جانب من الندوات
جانب من الندوات

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف جهود الجهات المختلفة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الايجابية بالأداء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها أيام  10 و11 و 12 ديسمبر الجارى.

ندوات توعية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 

وأطلقت الجهات المعنية من وحدات محلية ومديريات إدارات بمحافظة أسوان عدد من ندوات التوعية بذلك، بكافة مراكز ومدن المحافظة، حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بعقد إجتماع موسع بالقيادات الطبيعية والشبابية. 

شارك فيها راعي كنيسة العذراء مريم بالسباعية، لتفعيل المشاركة الجادة في الانتخابات الرئاسية.

فيما قامت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة بتنفيذ سلسلة من ندوات التوعية بالمشاركة فى الإنتخابات بعنوان " قيمة الوطن وتعزيز دور المواطنة " وبرعاية محافظ أسوان بهدف إعلاء وغرس روح الولاء والأنتماء للوطن لدى النشء والشباب والمرأة والفتيات، بالإضافة إلى زيادة الوعى من خلال الإستعانة بعدد من المحاضرين المتخصصين مع توزيع هدايا تذكارية على أصحاب المهارات والمتفوقين. 

و تجرى الجهات المعنية الاستعدادات اللازمة  لاستقبال الانتخابات الرئاسية، والتى سيتم اجرؤها خلال ديسمبر المقبل، وذلك للعمل على إنجاحها وخروجها بالشكل اللائق والمشرف. 

وأعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان مهلة أخيرة حتى منتصف الأسبوع للمراجعة الميدانية لمقرات اللجان الانتخابية من خلال المديريات الخدمية التابعة لها، أو بواسطة رؤساء الوحدات المحلية، أو قيادات المحافظة حيث أنه في حالة أكتشاف أى ملاحظات لم يتم تلافيها سيتم إحالة جميع المسئولين عن المقر الإنتخابى للتحقيق الفوري وبجزاءات رادعة، وخاصة أن تقييم رؤساء المراكز والمدن سيقاس بمدى تنفيذ هذه المهام بالشكل اللائق. 

محافظ أسوان ندوات توعية الانتخابات الرئاسية مواطنين أسوان المشاركة الإيجابية

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

عاجل.. "التعليم": إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية

"قادرة على تنفيذ كل المهام القتالية".. معلومات عن الفرقاطة المصرية الجبار

"طعنتها وسرقت هاتفها".. قاتل عجوز القليوبية يُدلي باعترافات تفصيلية عن الجريمة

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

ارتفاع تاريخي.. سعر جرام الذهب ٢١ في السعودية ومصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة