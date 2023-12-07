الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جوتيريش والمادة 99.. هل يقرر مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة؟

غزة
غزة

علّق السفير معتز أحمدين خليل، مندوب مصر السابق لدى الأمم المتحدة، على محاولات الاحتلال تهجير سكان  قطاع غزة إلى سيناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية  لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، المُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء الخميس، إن قيام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش باتخاذ خطوة نادرة، أمس، عندما نبه مجلس الأمن الدولي في رسالة رسمية اعتمد فيها على المادة 99 من ميثاق المنظمة إلى التهديد العالمي الذي تمثله حرب غزة.

أضاف أن المادة 99 تدخل ضمن الفصل الخامس عشر من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحدد كيفية عمل السكرتارية واختصاصها وكيفية انتخاب السكرتير العام للأمم المتحدة واختصاصاته.

أشار إلى أنه تم استخدام هذه المادة 6 مرات منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذه المادة ملزمة لمجلس الأمن قانونيًا بالاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للنظر في موضوع ما، لكنه لا يلزمه بالخروج بنتيجة محددة.

وتابع "مجلس الأمن قد يصدر قرارًا وقد لا يصدر بعد نداء الأمين العام للأمم المتحدة، لكن في حالتنا هذه من الواضح أن مجلس الأمن لن يصدر قرار بوقف إطلاق النار في اجتماعه المقرر انعقاده غدًا".

قطاع غزة معتز أحمدين خليل ضياء رشوان مصر جديدة

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