أستاذ علاقات سياسية: الخطاب الإعلامى لفريد زهران "ضعيف وبعيد" عن الجماهيرية

وصفت نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات السياسية الخطاب الإعلامي للمرشح الرئاسي فريد زهران، بأنه ضعيف للغاية، وبعيد عن الجماهيرية التي تحفّز المواطنين للذهاب إلى صناديق الانتخابات الرئاسية 2024.

حملة فريد زهران الانتخابية

أضافت نورهان، خلال لقائها ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "أون"، أن الحاضرين في مؤتمرات فريد زهران ليسوا شبابا؛ لأن التعامل مع هذه الفئة ليس قويا بالصورة التي تشجع هذه الفئة على الانتخاب.

وأضاف أن المواطن في الشارع المصري أزماته الحقيقية أو الأولية الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، لذا تعامل المرشحون مع أزمة غزة أنها القضية الأولى في حياة المواطن المصري "ليس صحيحًا".