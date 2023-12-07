لعشاق الكبدة.. ثلاث وصفات مختلفة لعمل الكبدة الإسكندراني

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

المكونات

نصف كيلو كبدة مقطعة شرائح رفيعة

ربع كيلو فلفل رومي أخضر مقطع شرائح

ثمرة فلفل حار مقطع "اختياري"

ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم

ملعقة متوسطة كزبرة جافة

ملعقة متوسطة كمون ناعم

القليل من الملح والفلفل الأسود

ملعقتين كبار زيت ذرة

ملعقتين كبار عصير ليمون

ربع كوب خل أبيض

الخطوات :

وضع المقلاة على النار وبها مقدار الزيت وتركها لتسخن على نار هادئة

إضافة الكبدة الطازجة والتي تم شرائها من جزار موثوق، وقومي بمفرها في المقلاة

ترك الكبدة دون تقليب حتى تكتسب حرارة على النار المتوسطة

تتبل الكبدة بالملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة

بعد أن تتماسك الكبدة وتتحول إلى اللون الرمادي لابد من تقليبها وإضافة الخل لها

أضافة الفلفل وتقليبه مع الكبدة، ثم تركها تنضج لمدة 10 دقائق فقط

بعد مرور ذلك الوقت يتم وضع الثوم المفروم وعصير الليمون وترك الكبدة مرة ثانية لمدة 5 دقائق

وأخيرا رفع الكبدة من على النار ووضعها في طبق التقديم وتزين بالبقدونس المفروم.

وصفة أخرى ..طريقة عمل الكبده الأسكندرانى

المكونات

ربع كيلو كبدة عصافيري

فصوص ثوم مهروسين

فلفل حار شرائح

فلفل رومي

2ملعقة كبيرة عصير ليمون

2ملعقة كبيرة خل

زيت ذرة

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل أسود

الخطوات

تتبيل الكبدة بالملح والفلفل الأسود ونصف كمية الكزبرة والكمون

أضافة للكبدة أيضا كمية الليمون والخل ونصف كمية الثوم المفروم ثم تقليبها في التتبيلة

وضع الزيت في إناء على النار والتأكد من وصوله لدرجة حرارة مرتفعة

أضافة الكمية المتبقية من الثوم المهروس في الزيت الساخن على درجة حرارة متوسطة

قبل أن يتحول الثوم إلى اللون البني وضع الكبدة المتبلة ونتركها دون تقليب حتى تنغلق المسام

أضافة الفلفل الرومي والحامي وقلبي الكبدة ولكن لا تتركيها على النار أكثر من 20 دقيقة حتى لا تكون قاسية في طعمها

وصفة ثالثة.. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

مقادير الكبدة الإسكندراني

نصف كيلو كبدة بقري

2فص ثوم مهروس

عصير ليمونة

ملعقة كبيرة خل

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة شطة حمراء

ملعقة سمنة

ملعقة زيت

شرائح فلفل رومي

خطوات عمل الكبدة الاسكندراني

تقطع الكبدة وهي مجمدة إلى شرائح رفيعة لتكون أسهل في التقطيع

تتبيل الكبدة بالليمون والخل والثوم وجميع البهارات المذكورة في الأعلى

وضع الزيت والسمنة في مقلاة ثم إضافة الكبدة المتبلة شرط أن تكون المقلاة ساخنة جدا

تقليب الكبدة وأضافة لها الفلفل الرومي وتركها مدة 5 دقائق تقريبا مع تقليبها بين الحين والآخر