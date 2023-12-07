لعشاق الكبدة.. ثلاث وصفات مختلفة لعمل الكبدة الإسكندراني
طريقة عمل الكبدة الاسكندراني من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.
الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.
طريقة عمل الكبدة الاسكندراني
المكونات
نصف كيلو كبدة مقطعة شرائح رفيعة
ربع كيلو فلفل رومي أخضر مقطع شرائح
ثمرة فلفل حار مقطع "اختياري"
ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم
ملعقة متوسطة كزبرة جافة
ملعقة متوسطة كمون ناعم
القليل من الملح والفلفل الأسود
ملعقتين كبار زيت ذرة
ملعقتين كبار عصير ليمون
ربع كوب خل أبيض
الخطوات :
وضع المقلاة على النار وبها مقدار الزيت وتركها لتسخن على نار هادئة
إضافة الكبدة الطازجة والتي تم شرائها من جزار موثوق، وقومي بمفرها في المقلاة
ترك الكبدة دون تقليب حتى تكتسب حرارة على النار المتوسطة
تتبل الكبدة بالملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة
بعد أن تتماسك الكبدة وتتحول إلى اللون الرمادي لابد من تقليبها وإضافة الخل لها
أضافة الفلفل وتقليبه مع الكبدة، ثم تركها تنضج لمدة 10 دقائق فقط
بعد مرور ذلك الوقت يتم وضع الثوم المفروم وعصير الليمون وترك الكبدة مرة ثانية لمدة 5 دقائق
وأخيرا رفع الكبدة من على النار ووضعها في طبق التقديم وتزين بالبقدونس المفروم.
وصفة أخرى ..طريقة عمل الكبده الأسكندرانى
المكونات
ربع كيلو كبدة عصافيري
فصوص ثوم مهروسين
فلفل حار شرائح
فلفل رومي
2ملعقة كبيرة عصير ليمون
2ملعقة كبيرة خل
زيت ذرة
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملعقة صغيرة كمون
ملح وفلفل أسود
الخطوات
تتبيل الكبدة بالملح والفلفل الأسود ونصف كمية الكزبرة والكمون
أضافة للكبدة أيضا كمية الليمون والخل ونصف كمية الثوم المفروم ثم تقليبها في التتبيلة
وضع الزيت في إناء على النار والتأكد من وصوله لدرجة حرارة مرتفعة
أضافة الكمية المتبقية من الثوم المهروس في الزيت الساخن على درجة حرارة متوسطة
قبل أن يتحول الثوم إلى اللون البني وضع الكبدة المتبلة ونتركها دون تقليب حتى تنغلق المسام
أضافة الفلفل الرومي والحامي وقلبي الكبدة ولكن لا تتركيها على النار أكثر من 20 دقيقة حتى لا تكون قاسية في طعمها
وصفة ثالثة.. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني
مقادير الكبدة الإسكندراني
نصف كيلو كبدة بقري
2فص ثوم مهروس
عصير ليمونة
ملعقة كبيرة خل
ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملعقة صغيرة كمون
نصف ملعقة صغيرة شطة حمراء
ملعقة سمنة
ملعقة زيت
شرائح فلفل رومي
خطوات عمل الكبدة الاسكندراني
تقطع الكبدة وهي مجمدة إلى شرائح رفيعة لتكون أسهل في التقطيع
تتبيل الكبدة بالليمون والخل والثوم وجميع البهارات المذكورة في الأعلى
وضع الزيت والسمنة في مقلاة ثم إضافة الكبدة المتبلة شرط أن تكون المقلاة ساخنة جدا
تقليب الكبدة وأضافة لها الفلفل الرومي وتركها مدة 5 دقائق تقريبا مع تقليبها بين الحين والآخر