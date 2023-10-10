استشارى تثقيف غذائى يحذر من تناول الكبدة النية أو بالردة ويكشف خطورتها

قال الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والإعلام الـغذائي، إن الوجبة الغذائية الأساسية لا بد أن يكون 65% من سعراتها نشوية، مشيرًا إلى أنه لا صحة للأنظمة الغذائية التي تعتمد على “زيرو نشويات”.

وأضاف “نزيه”، خلال لقائه في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أن الطاقة السريعة تأتي من العجوة بسمسم، محذرًا من الاعتماد على الشيكولاتة الكثيرة من أجل الحصول على الطاقة.

كما حذر خلال الحلقة من تناول الكبدة النية، مؤكدًا أنها لا بد أن تدخل النار، وتكون “مستوية” لأنها مهما تعرضت للحرارة لا يوجد شيء يتأثر سلبًا بها بالحرارة.

أضرار الكبدة بالردة

كما كشف خلال الحلقة أضرار الكبدة بالردة، موضحًا أن الردة بها جرعة ألياف عالية وغير قابلة للذوبان لأنها ترسب المعادن في المعدة، مشيرًا إلى أنه من هنا تأتي خطورة الاعتماد على “عيش السن وتوست السن والبقسماط السن” بسبب الألياف بها.