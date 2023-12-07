مواعيد سحب الملفات وتقديمها لوظيفة معاون نيابة إدارية

أعلنت النيابة الإدارية مواعيد سحب وتقديم الملفات المخصصة لكل جامعة للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2023، وحددت النيابة السبت الموافق 20 ديسمبر الجاري لخريجي حلوان.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظيفة معاون نيابة من خريجي 2023

طلب تعيين باسم رئيس هيئة النيابة الإدارية

يتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع علية بخط اليد

شهادة التخرج المؤقتة مبينا بها مجموع الدرجات والنسبة المئوية لا يقبل الملف دون إحضارها- شرط أساسي لقبول الملف، شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مثبتًا بها مجموع درجات كل سنة على حده.

صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم

تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

شهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

6 صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم يشترط أن تكون سارية.

صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة يشترط أن تكون سارية.

صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.

إحضار صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم مقاس 13×18 سم.