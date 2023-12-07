الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ تخطيط: الدولة أنفقت 40 مليار جنيه لرفع مستوى حياة المواطن

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال د.سيف الدين فرج، أستاذ تخطيط عمراني إن الدولة المصرية رأت أن الأماكن العشوائية تفتقد للسلامة الإنشائية وكان لا بد أن تبدأ فيها لأن التراخي يهدد حياة البشر.

أضاف سيف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الإسكان العشوائي الدولة بدأت به وتم الانتهاء منه هذا العام وصرفت الدولة قرابة 40 مليار جنيه لرفع مستوى حياة المواطن المصري.

أشار إلى أن منطقة تل العقارب في السيدة زينب كانت منطقة متدهورة وسيئة وكانت منطقة غير إنسانية، قبل التطوير، وكذلك روضة السيدة والتي أصبحت روضة فعلا، مؤكدًا أن الوحدات السكنية يوجد فيها نقلة نوعية مختلفة بالإضافة إلى أن الدولة اهتمت بالبشر قبل الحجر ووفرت فرص عمل للمواطنين وسط الكتلة السكانية فالدولة لا تهجر الناس ولكن تنقلهم إلى أماكن آدمية.

معنى الإسكان الغير مخطط

وتابع أن الإسكان الغير مخطط هو الغير آيل للسقوط وهو الذي تم في غياب الدولة واليوم الدولة تخلق شوارع في هذه المناطق وتعمل شبكة طرق ومحطة كهرباء جديدة تستوعب السكان والصرف الصحي ويتم تطوير البنية التحتية بشكل كامل وكل هذا يتم في وقت قياسي.

استاذ تخطيط عمراني الدولة 40 مليار جنيه رفع مستوى حياة المواطن منطقة تل العقارب

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