استشارى تخطيط يكشف جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات

قال د.سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إن مصر كان بها 360 منطقة غير آمنة تهدد حياة المواطنين والصحة العامة.

وأضاف حسانين، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة أخذت على كاهلها حل المشكلة واعتبرتها من المشروعات القومية وحاولت زيادة جودة الحياة التي تضم مليونا و320 ألف فرد الدولة بعد 2014 وضعت خطة شاملة لإصلاح هذه المجتمعات، إما بإضافة بعض الخدمات أو إقامة مشروعات حضارية تمامًا وانتهت الدولة منها في 2012.

المناطق العشوائية كانت تمثل من 38 - 39% من العمران المصري

وأكد أن المناطق العشوائية تمثل من 38 - 39% من العمران المصري، وكان لا بد من إصلاحها وتحسين حياة المواطن المصري وتم الانتهاء من منطقة الفسطاط وسور مجرى العيون، بعد أن كانت كلها مناطق موبوءة وبؤرة تلوث ونقص الخدمات وزيادة معدلات الإجرام، وتم تغيير سياسة البلد في التعامل مع هذه المناطق في توفير حياة كريمة وآدمية للمواطنين.