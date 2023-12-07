الخارجية الأردنية: وصول 37 مواطنًا تم إجلاؤهم من غزة عبر رفح

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، وصول 37 مواطنًا أردنيًا، من الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مصر الشقيقة عبر معبر رفح، إلى ميناء العقبة على متن باخرة انطلقت من نويبع اليوم الخميس.

تأمين نقل 37 مواطنًا أردنيًا من أصل 62 مواطنًا

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، أنه ومن خلال السفارة الأردنية في مصر، تم اليوم تأمين نقل 37 مواطنًا أردنيًا من أصل 62 مواطنًا من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت قبل قليل إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع.



وقال القضاة - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية- إن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قامت باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان.

وأضاف أن 25 شخصًا آخرين من الذين تم إجلاؤهم وصلوا القاهرة مشيرا إلى أن عدد المواطنيين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية من خلال معبر رفح بلغ 525 شخصًا من أصل 924 مسجلين على قوائم الوزارة.



وأكد السفير القضاة أن فريقًا من السفارة الأردنية في مصر لا يزال متواجدًا حتى اليوم ومنذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، كما أكد على استمرار عمليات الإجلاء طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.

وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة.