الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "إكسترا نيوز": الأوبئة تُهدد الحياة في قطاع غزة

غزة
غزة

قال عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز"، إن البيان الأخير لوزارة الصحة الفلسطينية أكد أن القصف المستمر حال دون حصر عدد الضحايا والمصابين الذين يتزايدون، مؤكدًا أن ما زاد  من صعوبة الوصول لهم تضاؤل الامكانيات لدى الدفاع المدني الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن المصابين وصل عددهم 46 الفًا والشهداء باتوا فوق الـ17 الفًا، مؤكدًا أن معبر رفح يواصل دخول شاحنات المساعدات وأغلبها من مصر وبعضها من المساعدات الدولية من مطار العريش.

صعوبة في وصول المساعدات مع استمرار القصف

وأكد أن هناك صعوبة في وصول المساعدات مع استمرار القصف وتضاؤل الاتصال مع الهلال الأحمر الفلسطيني، مشيرًا إلى أن تراجع الأوضاع الصحية في العديد من مدن القطاع خاصة في خان يونس وشمال غزة ووسطها، حيث انتشرت الكبد الوبائي وكذلك حالات الجفاف، وأنه يوجد 17 ألفًا يعانون من مشاكل في التنفس.

وأشار إلى وصول طاقم طبي إيطالي، مكون من 10 أشخاص وسوف يعبرون من معبر رفح وهناك إمكانية عن إنشاء مستشفى ميداني تضاف للمستشفى الأردني.

مراسل اكسترا نيوز معبر رفح دخول شاحنات المساعدات القصف المستمر الدفاع المدني الفلسطيني

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