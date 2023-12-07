قرار جديد للنيابة في مقتل شاب على يد أسرة خطيبته بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر بتشريح جثة شاب قُتل على يد أسرة خطيبته خلال مشاجرة بينهم بمدينة بدر، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب قُتل بدائرة قسم شرطة بدر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مهشم الرأس، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هم أسرة خطيبته بسبب خلاف بينهم، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.