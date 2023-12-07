الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار جديد للنيابة في مقتل شاب على يد أسرة خطيبته بالشروق

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

أمرت نيابة الشروق وبدر بتشريح جثة شاب قُتل على يد أسرة خطيبته خلال مشاجرة بينهم بمدينة بدر، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب قُتل بدائرة قسم شرطة بدر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مهشم الرأس، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هم أسرة خطيبته بسبب خلاف بينهم، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

نيابة الشروق وبدر جثة شاب أسرة خطيبته مدينة بدر سبب الوفاة غرفة عمليات النجدة بالقاهرة جثة لشاب مهشم الرأس

مواد متعلقة

النيابة تصرح بدفن جثة سيدة توفيت إثر حادث قطار بشبرا

تحقيقات موسعة فى واقعة العثور على جثة شاب مقتولًا داخل شقته بالأميرية

نيابة الجيزة تحقق فى العثور على جثة شاب بجوار مزلقان السكك الحديدية

الأكثر قراءة

عاجل| نازية الاحتلال: إسرائيل تعرّى الفلسطينيين على "طريقة هتلر" (صور)

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

تصاعد أزمة الشحات والشيبى.. الأهلى يطلب ردًا من اتحاد الكرة بشأن مخالفة لوائح الفيفا

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

سقوط طائرة سعودية مقاتلة أثناء مهمة تدريبية واستشهاد أفراد طاقمها الجوى

حملة فريد زهران ترد على التعليقات الساخرة بشأن صور الدعاية الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت