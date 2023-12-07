الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"بالزغاريد والإعلام" المواطنين يؤيدون المرشح الرئاسي السيسي بمؤتمر شعبي بالجيزة

المواطنين يؤيدون
المواطنين يؤيدون المرشح الرئاسي السيسي صورة أرشيفية

احتشد المئات من أبناء حي الوراق وإمبابة  بالجيزة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمؤتمر شعبي أقيم مساء اليوم الخميس، بحضور عدد من المسؤولين بالجيزة وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب.

 وحرص كل من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وإمبابة واللواء عصام الشافعي رئيس حزب الأمة والفنان كمال أبو رية على حضور المؤتمر الشعبي لدعم الرئيس السيسي.

وأطلق الحضور من السيدات الزغاريد ورفع الأعلام المصرية وترديد "تحيا مصر" "وبنحبك ياريس" وأشعلت الأغاني الوطنية الأجواء.

وافتتح المؤتمر بعزف النشيد الوطني وعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتبدأ من غدا الجمعة 8 يسمبر الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية حسبما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، كما تم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية

وحمل قرار الهيئة بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة من هنا باستخدام الرقم القومي للناخب من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى (رمز النجمة)، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران (رمز الشمس)، عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة (رمز النخلة)، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر (رمز السلم).

الانتخابات الرئاسية 2024 المؤتمر الشعبي الرئيس السيسي السيسي الانتخابات الوراق وإمبابة

مواد متعلقة

أبناء الصعيد بالجيزة ينظمون مؤتمرا شعبيا لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

مواطنة: الدولة المصرية تساند الأشقاء الفلسطينيين حكومة وشعبًا

مواطن: الارتقاء بالتعليم مطلبي من رئيس مصر القادم (فيديو)

"حياة كريمة تبنى العقول".. جهود المبادرة فى رفع الوعي والثقافة للمواطنين

شاب: صوتي للسيسي لأنه أتاح العديد من الفرص للشباب (فيديو)

حسين أحمد حسين: نرد الجميل للرئيس السيسي بعد تمكينه للشباب (فيديو)

"حياة كريمة" تساهم في فتح أبواب الرزق للمواطنين من خلال مبادراتها

مواطن عراقي: الدور المصري في القضية الفلسطينية مهم وبارز (فيديو)

الأكثر قراءة

نازية الاحتلال: إسرائيل تعرّى الفلسطينيين على "طريقة هتلر" (صور)

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

تصاعد أزمة الشحات والشيبى.. الأهلى يطلب ردًا من اتحاد الكرة بشأن مخالفة لوائح الفيفا

سقوط طائرة سعودية مقاتلة أثناء مهمة تدريبية واستشهاد أفراد طاقمها الجوى

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم ومعرفة الزيادة المستحقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت