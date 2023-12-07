"بالزغاريد والإعلام" المواطنين يؤيدون المرشح الرئاسي السيسي بمؤتمر شعبي بالجيزة

احتشد المئات من أبناء حي الوراق وإمبابة بالجيزة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمؤتمر شعبي أقيم مساء اليوم الخميس، بحضور عدد من المسؤولين بالجيزة وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب.

وحرص كل من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وإمبابة واللواء عصام الشافعي رئيس حزب الأمة والفنان كمال أبو رية على حضور المؤتمر الشعبي لدعم الرئيس السيسي.

وأطلق الحضور من السيدات الزغاريد ورفع الأعلام المصرية وترديد "تحيا مصر" "وبنحبك ياريس" وأشعلت الأغاني الوطنية الأجواء.

وافتتح المؤتمر بعزف النشيد الوطني وعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتبدأ من غدا الجمعة 8 يسمبر الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية حسبما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، كما تم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية

وحمل قرار الهيئة بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة من هنا باستخدام الرقم القومي للناخب من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى (رمز النجمة)، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران (رمز الشمس)، عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة (رمز النخلة)، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر (رمز السلم).