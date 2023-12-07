"الكونتينر" يستعرض مراحل تصنيع المربى

استعرض برنامج "الكونتينر" مع الفنان أحمد داود، المُذاع عبر فضائية أون، مساء اليوم مراحل تصنيع المواد الغذائية في شركة أد- مي وخاصة منتج المربي.

وقالت راندا عيد السيد عبود، مدير قطاع التشغيل مصنع ديتكو للهندسة والتجارة، إن خطوات انتاج الفراولة تبدأ باختيار الفاكهة بمواصفات عالية.

أضافت:"بنضيف الفاكهة مع السكر والمكملات الأخرى بخلطه معينة طبقًا لمواطفات معينة، وتخرج في شكل عصير معين، ويتم التعبئة علي درجة حرارة فوق الـ85، حتي يتم تعقيم المنتج وبعدها يتم التبريد والتثبيت".