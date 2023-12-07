الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تونس تطالب بوقف المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين فى غزة

غزة
غزة

جدد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، اليوم الخميس، تأكيد بلاده على ضرورة وقف "المجازر" الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية الروماني كاتالين بريدو، في العاصمة الرومانية بوخارست، وفق بيان للخارجية التونسية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت الخارجية التونسية إن عمّار تبادل مع بريدو وجهات النظر "بخصوص أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأوضاع الكارثية وغير المسبوقة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافت أن عمار أكد "موقف تونس الثابت والدائم المناصر لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة كل حقوقه المشروعة، وعلى ضرورة الوقف الفوري للمجازر التي تستهدف المدنيين الأبرياء".

وزير الخارجية التونسي نبيل عمار المجازر غزة قطاع غزة

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