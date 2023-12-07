المعمل الجنائى يعاين موقع مصرع سيدة فى حريق شقة بالحدائق

أمرت نيابة حدائق القبة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق شقة سكنية، ونتج عنه مصرع سيدة مسنة بمنطقة حدائق القبة، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب اندلاعه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية ونتج عنه سقوط ضحايا بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران وإخمادها، وتمت عملية السيطرة على الحريق.

بالفحص تبين وجود جثة لسيدة مصابة، لقيت مصرعها إثر اندلاع الحريق، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.