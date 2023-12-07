الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رفض رد هيئة المحكمة في قتل محمد كشمير نجل لاعب الزمالك السابق

محمد كشمير
محمد كشمير

رفضت محكمة الاستئناف طلب محامي المتهم بقتل نجل لاعب  الزمالك برد المحكمة  وتواصل محكمة جنايات  القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بقتل نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير.

ترجع تفاصيل الواقعة لمنتصف مايو 2022 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، بأن قام المتهم بقتل عمدا المجني عليه محمد عمر حسن كشمير نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم حال سيره بمنطقة العزبة البحرية بدائرة قسم شرطة حلوان، استوقف المجني عليه وطلب منه مبلغ 100 جنيه، فرفض الأخير ودفعه، فطعنه المتهم طعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض مطواة دون ترخيص، فأصابه قاصدًا قتله فأنهى بفعله حياته على النحو المبين بالتحقيقات، ووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة القتل العمد، وسرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض مطواة التي استخدمها في الاعتداء على المجني عليه.

محكمة الاستئناف قتل لاعب نجل الزمالك عمر كشمير لاعب الزمالك السابق محاكمة المتهم

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