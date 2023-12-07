ناهد السباعي تشكر أميرة بهي الدين: "كلامك حلو.. اللهم اغفر لأمي"

أعربت الفنانة ناهد السباعي عن امتنانها للإعلامية أميرة بهي الدين، وحديثها عن والدتها ناهد فريد شوقي، في ذكرى رحيلها، وذلك ضمن حلقة اليوم من برنامج “افتح باب قلبك” المذاع على قناة سي بي سي.

وشاركت “ناهد” مقطع فيديو تضمن حديث أميرة بهي الدين عن الراحلة ناهد فريد شوقي، عبر حسابها على “إنستجرام”.

وعلقت: “اللهم اغفر لأمي وارحمها، واعفها واعفو عنها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، كلامك حلو قوي يا استاذة أميرة، كلامك حلو يا حبوبي”.

https://www.instagram.com/reel/C0jIEjsINep/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

ورحلت المنتجة ناهد فريد شوقى عن عالمنا صباح أول أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 73 عاما، وتم تشييع جثمانها بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

المنتجة ناهد فريد شوقى تنتمى لعائلة فنية خالصة، فهى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كما أنها كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتجا ومخرجا وممثلا.

يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي و"اللعبة أمريكانى"، كما عملت كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "لقمة القاضي، "نونة الشعنونة"، و"امرأة آيلة للسقوط".