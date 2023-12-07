الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نائب وزير السياحة تشيد بمبادرة الدستور "صوتك لمصر"

غادة شلبى نائب وزير
غادة شلبى نائب وزير السياحة والاثار

أشادت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار بمبادرة الدستور “صوتك لمصر” والتى أطلقتها جريدة الدستور لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن مشاركة المواطنين فى العملية الانتخابية هى فرصة لاستكمال ما بدأته الدولة منذ أكثر من 7 سنوات من أعمال تطوير فى كافة المحافظات المصرية وحسنت الكثير من الأوضاع للمواطنين، وخاصة أهالى القرى والنجوع التى كانت تفتقد الكثير من الخدمات أصبحوا حاليا يعيشوا حياة كريمة فى ظل ما تم تنفيذه من مشروعات تنموية.

ودعت شلبى عبر “الدستور” المواطنين للنزول للمشاركة فى العملية الانتخابية  لانتخابات رئاسة الجمهورية التى من المقرر انطلاقه  يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، والتحلى بالإيجابية والبعد عن السلبية فيكفى للمواطن أن يلقى نظرة عن شكل مصر قبل 10 سنوات وشكلها حاليا بكل ما تحملة من مشروعات تنموية مازالت تستكمل لتحسن حياة المصريين.

كما أن المشاركة فى العملية الانتخابية تؤكد على محافظة المصريين على حدودهم ضد ما تتعرض الية حاليا وتصدى القيادة السياسية الحالية بكل حزم الى هذة المحاولات الفاشلة وترفض حتى التلويح او الاشارة الى التعدى على الحدود المصرية، موضحة أنه بالرغم من وجود مصر خارج الحرب الدائرة بين جيش الاحتلال الاسرائيلى والفصائل  الفلسطينية الا انة قد اثرت علينا سياحيا واصابتنا بتباطوا الحجوزات السياحية القادمة الينا.

وأوضحت أنه للمحافظة على الاستقرار الأمنى والسياسى الذى تعيشه مصر حاليا فسبيله الوحيد هو مشاركة المواطنين والإدلاء بأصواتهم لاستكمال التجربة للدولة المصرية الجديدة فنحن فى نصف الطريق ولهذا لابد من الإبقاء على نفس الأشخاص لاستكمال الملفات المختلفة ولهذا سيكون صوتى لمصر.

وتهدف مبادرة جريدة “الدستور” إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، كما تسعى المبادرة إلى إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين في المشاركة في الانتخابات.

مبادرة الدستور صوتك لمصر صوتك لمصر مشروعات العملية الانتخابية انتخابات رئيس الجمهورية

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