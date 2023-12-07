"صوتك لمصر".. عزمي محيلبة: أدعو للاستجابة لنداء الوطن والمشاركة الإيجابية في الانتخابات

حرص عزمي محيلبة، بطل العالم في الرماية، على دعوة جموع الشعب المصري للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية.

ومن المقرر انطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

عزمي محيلبة: أدعو إلى الاستجابة لنداء الوطن والمشاركة الإيجابية

وقال عزمي محيلبة في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أدعو الشعب المصري للنزول والمشاركة الإيجابية في انتخابات رئاسة الجمهورية، والتعبير عن رأيهم بحرية ومسئولية، بمشهد يليق بمكانة مصر".

يأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها جريدة "الدستور" تحت عنوان "صوتك لمصر"، لتحفيز المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة.

وأشاد عبداللطيف منيع، بطل المصارعة، بالمبادرة التي أطلقتها جريدة "الدستور" تحت عنوان "صوتك لمصر"، والتي تهدف لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

تهدف المبادرة إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، كما تسعى المبادرة إلى إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين في المشاركة في الانتخابات.

إنجازات عزمي محيلبة في الرماية

كما أشار عزمي محيلبة إلى إنجازاته في الرماية وحصده العديد من الميداليات والتي بلغ عددها 13 ميدالية عالمية خلال الفترة الماضية.

وقال عزمي محيلبة: "لقد حصدت 13 ميدالية عالمية في الرماية خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل دعم الدولة للاعبين في مختلف الألعاب الفردية".

وحصل عزمي محيلبة علي أول ميدالية عالمية في عام 2014 بإسبانيا، كما حقق الكوته المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو، ليُصبح بطل العالم في الرماية والمُصنع الأول عالميًا، ونظرًا لإنجازاته وبطولاته، تم إطلاق اسمه على ملعب للرماية داخل نادى الصيد بالإسكندرية.

كما توّج الرامي عزمي محيلبة، بالميدالية الفضية بمنافسات الإسكيت ببطولة كأس العالم، والتي أقيمت في قطر.

ليس هذا فحسب، بل أصبح عزمي محيلبة أول المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024"، وذلك بعدما توّج بذهبية بطولة العالم للرماية، التي أقيمت في كرواتيا.