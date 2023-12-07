حبس 3 متهمين لسرقتهم شخصين بالإكراه فى أبو النمرس

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" المتهمين باصطحاب شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" وسرقتهما بالإكراه في أبو النمرس.

تلقي قسم شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" مقيمين بدائرة قسم شرطة حدائق المعادى، مفاده قيام 3 أشخاص باصطحابهما لمنطقة زراعات واستولوا على متعلقاتهما بالإكراه، وهي عبارة عن "2 هاتف، مبلغ مالى" ولاذوا بالفرار بدائرة المركز.

بعد التأكد من صحة البلاغ وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.