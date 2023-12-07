الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

9 لجان عامة و450 مقرًا انتخابيًا للاستحقاق الرئاسى فى بنى سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن المحافظة أتمت استعداداتها لعقد الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرًا إلى متابعته للجهود التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية لتجهيز المقار واللجان الانتخابية استعدادًا لاستقبال الناخبين على مدار أيام عقد الانتخابات التي تعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، بداية من الأحد المقبل.

وأعلن محافظ بني سويف، أنه تم الانتهاء من تجهيز 9 لجان عامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، و450 مقرًا انتخابيًا، تشمل 497 لجنة فرعية بالمدارس ومراكز الشباب والمعاهد الأزهرية وغيرها من المقار الإدارية، وذلك بجانب تخصيص 4 لجان للمغتربين بمراكز بني سويف والواسطى والفشن، مشيرًا إلى أنه تمت مراجعة جاهزية تلك اللجان والمقار واللجان الفرعية  ودعمها بكل مستلزمات العملية الانتخابية من أدوات ومرافق وكراسي ومظلات وغيرها.

جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت، لاستعراض نتائج الاجتماع الذي تم عقده اليوم بأعضاء غرفة العمليات الرئيسية التي شكلها المحافظ من إدارات ومكاتب ديوان عام المحافظة، لمتابعة والإشراف على تيسير إجراءات عقد الانتخابات الرئاسية، حيث تم الاتفاق على مهام وتكليفات أعضاء الغرفة خلال أيام الاقتراع وتوافر كل التسهيلات اللازمة لذلك.

بني سويف الانتخابات الرئاسية محافظ بني سويف اللجان الفرعية مراكز الشباب

مواد متعلقة

وكيل كلية الإعلام بجامعة بني سويف: تدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

محافظ بني سويف يوجه بسرعة تذليل معوقات تشغيل سجل مدني قاي بإهناسيا

محافظ بني سويف يشهد ختام مبادرة "يوم مع أسرتي في اللجنة الانتخابية"

محافظ بني سويف يناقش مع وزير الري ملفات القطاع بالمحافظة

"بالتضامن نبنى وطن".. حملة توعوية بجامعة بنى سويف

وكيل صحة بنى سويف يتفقد أعمال قافلة العيون بقرية باها

حافز 5% من الأجر الوظيفى وترقية 356 موظفًا من العاملين بديوان بنى سويف

محافظ بني سويف يواصل اجتماعاته لمراجعة التجهيزات النهائية لانتخابات الرئاسة

الأكثر قراءة

سقوط طائرة سعودية مقاتلة أثناء مهمة تدريبية واستشهاد أفراد طاقمها الجوى

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

أكذوبة المناطق الآمنة فى غزة.. لا أحد يصدق إسرائيل

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

قرار عاجل بحق صاحب فيديو المطبخ الفاضح كروان مشاكل

عاجل.. قرار جديد من "التموين" لحل أزمة السكر.. "حر على البطاقة" بـ27 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت