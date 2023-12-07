الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مباحث إدفو تلقي القبض على قاتل ابن خالته بعد هروبه لمنطقة جبلية

الضحية
الضحية

نجح ضباط مباحث مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان، في إلقاء القبض على المتهم بمقتل الفتاة صبرة عبد الناصر أحمد عروس أسوان بعد أسبوع على مرور الواقعة، حيث أنها لقيت مصرعها قتلًا بطلقات نارية على يد ابن خالتها نظرًا لرفضها الإرتباط به. 

القبض على قاتل ابنة خالته 

وتمت أجراءات تجهيز قوة أمنية من مركز شرطة إدفو برئاسة الرائد مصطفى عثمان، رئيس المباحث، والنقيب أحمد محي والنقيب مصطفي عادل معاوني المباحث، وتم إلقاء القبض على المتهم أثناء اختباءه في منطقة جبلية بدائرة المركز. 

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وسيتم إجراء العرض على النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة. 

تفاصيل الواقعة 

جدير بالذكر أن تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مأمور مركز شرطة إدفو إخطارًا يوم الجمعة الماضي يفيد بمقتل فتاة على يد ابن خالتها إثر إصابتها بطلق ناري وذلك أثناء تواجدها في المنزل مع خطيبها الحالي ووالدتها.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث وتبين أن المجني عليها تدعى صبرة عبدالناصر أحمد، 18 عامًا، قتلت على يد ابن خالتها لرفضها الارتباط به وخطبتها لشخص آخر، وأثناء تواجدها مع خطيبها الحالي في المنزل مع والدتها والمناقشة في تجهيزات الفرح، ليدخل عليهم ويقوم بإطلاق 3 طلقات عليهم لتصيب أحدهم وهى المجني عليها التي لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

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