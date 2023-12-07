الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل إصابة عدد من العاملين بمعهد الكبد بالتسمم لاستنشاق البيرسول

أسامة حجازي مدير
أسامة حجازي مدير معهد الكبد القومي بالمنوفية

أصيب عدد من العاملين في معهد الكبد القومي بالمنوفية، بضيق التنفس نتيجة استنشاق البيرسول أثناء عملهم داخل مكاتب المعهد، وأثارت تلك الواقعة استياء الموظفين والأطباء بالمعهد ومستشفى معهد الكبد.

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة حجازي مدير معهد الكبد القومي بالمنوفية، أن الموضوع برمته أحيل للتحقيق ولا يوجد سوى 4 حالات فقط هم من تم التعامل معهم طبيا لإصابتهم مسبقا بأمراض تنفسية، مؤكدا أن أطباء الاستقبال تعاملوا مع الحالات وخرجوا وحالتهم مستقره، مشددا على إصدار تعليمات بالتحقيق مع المسؤول.

وأضاف مدير معهد الكبد، أنه تم رش البيرسول أثناء في الطرقة وأثناء تواجد الموظفين في مكاتبهم، ولأن البعض يعانون بأمراض تنفسيه مسبقا، أصيبوا بضيق في التنفس وعلى الفور تم التدخل طبيا عن طريق أطباء المعهد.

معهد الكبد محافظة المنوفية تسمم بعض العاملين استنشاق غاز سام تحويل الواقعه للتحقيق

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