مصر تتصدى لتهجير الفلسطينيين بقوة.. ماذا قال الرئيس السيسي ومدبولي؟

واصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توجيه رسائله الهامة للمجتمع الدولي من خلال العديد من المقابلات والمؤتمرات، معلنًا ثبات الموقف المصري الرافض للتهجير وتضفية القضية الفلسطينية، ورفض الممارسات الإسرائيلية المتعمدة ضد المدنيين، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.

“الدستور” يرصد في التقرير التالي أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الرافضة لتهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.

كيف واجهت الدولة المصرية مخطط تصفية القضية الفلسطينية؟

أبرز تصريحات الرئيس السيسي الرافضة لتهجير الفلسطينيين

قال الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بقصر الاتحادية، إن هناك توافق على عدم السماح بالتهجير القسري أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا: "لابد من التوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين، نحتاج لدخول مساعدات كافية لإعاشة 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة".

وفي اجتماع القمة الاستثنائية لبريكس، قال الرئيس السيسي: "إننا في توقيت حرج ويشهد الفلسطينيون فيه تصعيدًا مستمرًا في قطاع غزة والضفة والذي أودى بحياة المدنيين وثلثهم من النساء والأطفال، كما تعرض القطاع بأكمله لحصار كامل وتجويع وضغوط من أجل التهجير القسري، موضحًا أن هذه المشاهد القاسية تظهر عجز المجتمع الدولي وجمود الضمير الإنساني".

قمة القاهرة للسلام

دعا الرئيس السيسي خلال كلمته بافتتاح قمة القاهرة للسلام، العالم ألا يقبل استخدام الضغط الإنساني لإجبار الفلسطينيين على التهجير، مؤكدًا أن مصر ترفض التهجير القسري لسكان غزة.

وأكد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، إن القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، متابعًا: "نرى أن ما يحدث في غزة الآن هو ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما هو محاولة دفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر".

وتصدر تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وبلجيكا ألكسندردي كرو، عدم السماح بالتهجير القسري للفلسطينيين، وأضاف "لن نسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين"، مضيفا "استقبلنا 9 ملايين مواطن وده أمر نتيجة ظروف مختلفة لناس لديها مشاكل أمنية في بلادهم في سوريا وليبيا واليمن والسودان والعراق، لكن في قطاع غزة الأمر مختلف تماما، وده أمر لن نسمح به أو نقبله للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية".

تصريحات مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيان أمام مجلس النواب، حول الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتدابير المصرية المتخذة لمنع محاولات التهجير القسري من قطاع غزة، إن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، كما هو الحال مع حدودها في الجهات الأخرى الغربية والجنوبية، مؤكدًا أن مصر ـ وحال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية ـ سيكون لها رد حاسم، وفقًا لأحكام القانون الدولي.

وأكد مدبولي في هذا الإطار، على عدد من الحقائق الواضحة تتمثل في أن التضامن والدعم المصري الكامل؛ قيادةً وشعبًا، للشعب الفلسطيني في محنته الحالية وللقضية الفلسطينية، ليس وليد اللحظة، وإنما هو استمرار للدور المصري تاريخيًا، الذي لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية، فمصر ضحَّت وستضَّحي من أجل الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس الوزراء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ردًا على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول إجراءات الحكومة بشأن وقف التهجير القسرى للفلسطينيين: «مصر موقفها ثابت من عملية السلام ونتطلع لمثل هذا الموقف من جانب إسرائيل، وحذرت مرارًا من أن الأمن العالمى مرتبط ارتباطا وثيقا بما يحدث فى الشرق الأوسط»، منوهًا بأن معبر رفح المصرى لم يغلق لحظة واحدة، ولم يمنع دخول المساعدات للجانب الفلسطيني.