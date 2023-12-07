المطران عطا الله حنا: هول المأساة الإنسانية في غزة لا يستوعبه عقل

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأن هول المأساة الإنسانية في غزة لا يمكن ان يستوعبه عقل بشري فالدمار في كل مكان والدماء والالام والاحزان في كل زاوية من زوايا القطاع، وبالرغم من كل ذلك فإن هنالك من لا يريدوننا ان نتحدث عن معاناة شعبنا حيث ان هنالك مضايقات واستهداف لعدد من الشخصيات ولعدد من المثقفين والفنانين ونشطاء "السوشيال ميديا" بهدف منعهم من ان يعبروا عن موقفهم الإنساني تجاه ما يحدث في غزة.

رفض مظاهر العنف

وأضاف رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إننا نرفض مظاهر العنف واستهداف المدنيين ونعتبر بأن الانسان هو اغلى ما نملك لان الله هو الذي خلقه لكي يعيش بحرية وكرامة وليس لكي تمتهن كرامته وتداس حريته.

وتابع، نرفض المضايقات والمحاولات الهادفة لكم الافواه والتي تندرج في اطار ما يمكن تسميته بالقمع الفكري فيحق لكل إنسان ان يعبر عن موقفه، وان ينادي ان تتوقف هذه الحرب وهذه المآسي الإنسانية، لسنا دعاة إرهاب بل نحن نرفض الإرهاب بكافة اشكاله والوانه بما في ذلك الإرهاب الفكري ومحاولة فرض نمط تفكير معين على المواطنين.

هناك وصية إلهية تقول "لا تقتل"

نرفض الحروب ولا يمكننا أن نتبنى، وأن نقبل بها لأنه في الحرب الجميع خاسرون واولا وقبل كل شيء هم يخسرون إنسانيتهم وقيمهم والمبادئ السامية التي يجب ان ننادي بها، فأن تكون قاتلا وأن تفتخر بأنك قاتل هذا بحد ذاته يجعلنا نؤكد ان هنالك أزمة أخلاقية وإنسانية نعيشها لا سيما ان هنالك وصية الهية تقول:" لاتقتل "، ولا نكره اي انسان بناء على انتماءه الديني ولا نكره أي انسان بناء على انتماءه القومي او خلفيته العرقية او لون بشرته فالبشر جميعا هم خلائق الله وهم ينتمون الى اسرة بشرية واحدة خلقها الله ومن واجبنا جميعا ان نعمل من اجل تكريس قيم المحبة والاخوة الانسانية بعيدا عن البغضاء والكراهية الحروب.

كان الله في عون اهلنا في غزة في هذه الاوقات العصيبة فمع كل ساعة تمر يزداد الدمار ويزداد عدد الشهداء بما فيهم الاطفال وتزداد المآسي الانسانية المروعة التي لا يمكن ان يقبلها اي انسان عنده قيم انسانية او اخلاقية نبيلة.