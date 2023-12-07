الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

12 ديسمبر.. استئناف سلسلة لقاءات "تجربتي ـ أول خطوة" بالإسكندرية

لقاء تجربتي أول خطوة
لقاء تجربتي أول خطوة

يستأنف مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية سلسلة لقاءات "تجربتي- أول خطوة"، ولقاء شهر ديسمبر مع مجموعة من الفنانات المشاركات باحتفالية متحف الفن المصري الحديث بمعرض 30 تحت الـ 30 وذلك الأحد الموافق 12  ديسمبر 2023 الساعة الثانية ظهرًا.

لقاء تجربتي.. أول خطوة

يدير لقاء "تجربتي أول خطوة"، الدكتور محمد عبد السلام أستاذ تاريخ الفن بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية 

ويشار إلى أن عنوان مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، في 6 شارع محمد باشا سعيد جناكليس الإسكندرية.

وفي إطار سلسلة لقاءات (حوار في الفن مع الشباب) التي يقدمها دكتور عادل مصطفى المدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع إدارة النشاط الثقافي بالمركز.

وقام رواد المركز من الشباب بجولة في معرض (٣٠ تحت ٣٠) والمقام بالتوازي مع احتفالية متحف الفن الحديث، حيث قام دكتور عادل مصطفى بإدارة الحوار مع الفنانات المشاركات بالمعرض والحديث حول تجاربهن الفنية ومشاركتهن بورشة العمل التي تمت بالمركز قبل المعرض.

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"كتاب عربي علم العالم" بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية السبت

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"حوار فى الفن مع الشباب".. ندوة بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية

مركز محمود سعيد بالإسكندرية

يضم المركز 3 متاحف وهي متاحف "محمود سعيد، سيف وأدهم وانلي، الفن الحديث" وتيبلغ مساحة المتحف 732 مترا؛ حيث يقوم مقام القصر الذي كان يسكنه الفنان محمود سعيد أحد رواد الفن المصري الحديث، وقد تم تحويله إلى مركزًا للمتاحف وافتتح في 17 أبريل 2000.

ومحمود سعيد فنان تشكيلي مصري من مواليد الإسكندرية في 8 أبريل 1897 وتوفي في 8 أبريل 1964، ويعد من أوائل مؤسسي المدرسة المصرية الحديثة في الفنون التشكيلية، وهو من أكثر الفنانين المصريين الذين كتبت عنهم الدراسات عن حياته وأعماله.

كما أنه أحد مؤسسي الفن التشكيلي في مصر، ونال محمود سعيد جائزة الحقوق الفرنسية عام 1919 عام الثورة المصرية الأولى، كما أنه سافر إلى باريس في نفس العام 1919 والتحق بأكاديمية جولتان بباريس وظل يمارس هوايته الفنية على الرغم من التحاقه بسلك النيابة وعين بمدينة المنصورة بالمحاكم المختطلة، ثم ترقى في سلك القضاء حتى وصل إلى درجة مستشار، ثم طلب الإحالة إلى المعاش وهو في سن الخمسين. 

تأثرت أعماله بالحياة المصرية والشخصية المصرية والفن المصري بكل أعماله، وكان لثقافته الغربية وحياته في الغرب وكان للتاريخ الفرعوني والفن الإسلامي والعربي ومعايشته للحاضر المصري المعاصر أثر كبير على فنه.

محمود سعيد بالاسكندرية ديسمبر الفن المصري الحديث الفنون الجميلة

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