الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يوزع 75 جهازًا كهربائيًا على الأسر الأكثر احتياجًا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قدَّم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر للبنك الزراعي المصري برئاسة المهندس علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك على جهود المشاركة المجتمعية الفاعلة والتعاون مع المحافظة في توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين. 

توزيع 75 جهازًا كهربائيًا

جاء ذلك خلال توزيع محافظ مطروح والمهندس أسامة المصري، نائب رئيس البنك رئيس قطاع الإسكندرية ومطروح والبحيرة لعدد ٧٥ جهازًا كهربائيًا (ثلاجة بوتاجاز وغسالة)، بالإضافة إلى توزيع  عدد ٥٠٠ كوبون  مواد غذائية بقيمة ٢٠٠ جنيه لكل بون، بواقع ٢ بون لكل مواطن مُهداه من البنك الزراعي للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، تم اختيارهم بناءً على معاينات لحالتهم على الطبيعة من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين للتأكد من أحقيتهم ووصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وأكد محافظ مطروح، أن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين، مع الاستماع لمطالبهم وتلبيتها مع عرض مطالبهم عليه يوميًا من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين للتيسير عليهم ومد العون للأسر الأولى بالرعاية.

بينما وجَّه المواطنون الشكر والتقدير للواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والبنك الزراعي المصري، على ما يُبذل من جهود لتوفير مزيد من الخدمات، وتوفير حياة كريمة لهم.

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محافظ مطروح البنك الزراعي المصري توفير الخدمات مطروح الحياة الكريمة

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