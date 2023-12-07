بعد زيارة "مدبولي".. ما هو مشروع تلال الفسطاط؟

تفقد اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع تلال الفسطاط المشروع الأكبر في جنوب القاهرة، ويستعرض “الدستور” في معلومات سريعة أبرز نقاط المشروع وما سيقدمه لعاصمة مصر.

مشروع تلال الفسطاط من تنفيذ الجهاز المركزى للتعمير ممثلا في جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

مقام على مساحة 500 فدان ضمن مشروعات صندوق التنمية الحضرية.

تعتبر حديقة تلال الفسطاط هي الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط.

مقامة في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية.

تحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص.

تتكامل الحديقة مع الطبيعة الحضارية للمكان وتعد نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر فى قلب القاهرة.

روعي في تصميم المشروع التناغم مع طبيعة المنطقة التراثية.

المشروع تضمن عددا من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة.

يضم مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة.

يضم منطقة آثار وحفريات قديمة.

منطقة حدائق تراثية.

يتوسط المشروع هضبة كبيرة تتيح التواصل البصرى الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.

تناول المشروع ترميم ورفع كفاءة جامع عمرو بن العاص.

المشروعات المقامة في مشروع تطوير "حدائق الفسطاط" هي:

المنطقة الثقافية.

منطقة التلال والوادي.

المنطقة الاستثمارية.

منطقة المغامرة.

الحدائق التراثية.

الحفائر.

منطقة القصبة.

النادي.



المنطقة الثقافية

وصل معدل التنفيذ يصل إلى 91% في المنطقة الثقافية.

المنطقة الثقافية تتكون من بوابة رئيسية بطول 47 م وارتفاع 17م.

4 مطاعم وكافيتريات بمسطح 216 م2.

2 مصلى، و3 نوافير.

3 غرف طلمبات أعمال بنية تحتية وزراعات.

جار أعمال الزراعات وتوريد النخيل.





( منطقة التلال والوادي)

_ تشمل خلق تباب ومسارات

_ تشكيل نهر أخضر يمر بالزراعات،

_ سيتم تشكيل التبة الموجودة حاليًا إلى ثلاث تباب يمر من خلالها المجرى المائي.

المنطقة الاستثمارية

تشمل مباني تجارية.

مطاعم ومسرحا رومانيا.

نوافورة مائية.

منطقة المغامرة

تشمل عددا من المباني الخدمية.

البحيرات والزراعات.

الحدائق التراثية.

مبان للزوار ومطاعم.



منطقة القصبة

عبارة عن منطقة فنادق بمسطح 130000م2.

تشمل فندقا سياحيا.

مبانى خدمية.

مواقف سيارات.

بحيرة صناعية.

مساحات زراعية.

منطقة الأسواق

هي منطقة تجارية بمسطح 60000 م2

الهدف منها تنشيط السياحة ودعم اقتصاد الدولة

تنشيط الحرف اليدوية

الحد من البطالة

يتم تنفيذها على ثلاث مراحل

جار حاليا الانتهاء من واجهات مباني الأسواق

تتكون من 19 محلا تجاريا

مواقف سيارات

بحيرة صناعية

مساحات زراعية

بالإضافة إلى فندق 3 نجوم.

منطقة النادي المصري القاهري



تشمل مبنى إداريا

حمام سباحة أوليمبي

حمام سباحة للأطفال

وصلت معدلات الإنجاز بها إلى نسب متقدمة

البنية التحتية بالمشروع

تشتمل إنشاء مرافق البنية التحتية الرابطة لكامل مناطق المشروع.

محطة لمعالجة مياه صرف الأمطار والصرف الزراعي والمياه الجوفية.



البوابات

_ أعمال البوابات والأسوار بإجمالى طول 4900م

_ عدد 4 بوابات أبواب معاصرة

_ عدد 2 أبواب تاريخية وأبواب حدائقية.