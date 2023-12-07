الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإنتاج الحربى: نعمل دائمًا على تطوير المنتجات النمطية للشركات

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي من الحدث

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، العميد الركن أحمد عيسى الجنيد مدير إدارة التصنيع والتطوير الحربي بالبحرين ووفدًا مرافقًا. جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" المقام تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فتح آفاق للتعاون المشترك بين الجانبين

رحب وزير الدولة للإنتاج الحربى بالوفد البحريني، موضحًا أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل فتح آفاق للتعاون المشترك بين الجانبين، لافتًا إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض أبرز المنتجات العسكرية لوزارة الإنتاج الحربي.

وأكد الوزير أن الإنتاج الحربي يعمل دائمًا على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات التابعة، مشددًا على اعتزازه بالعلاقات الوطيدة والأواصر المتينة بين مصر والبحرين، معربًا عن تطلعه للتعاون مع مختلف الشركات البحرينية بما يحقق أهدافًا تصنيعية مشتركة.

من جهته؛ أشاد العميد الركن أحمد عيسى الجنيد مدير إدارة التصنيع والتطوير الحربي بالبحرين بدور وزارة الإنتاج الحربي في مجال التصنيع العسكري والمدني، معربًا عن اهتمام الجانب البحريني بعقد شراكات تعاونية مع شركات الإنتاج الحربي.

وأشاد بما قام بالاطلاع عليه من معروضات شركات الإنتاج الحربي داخل جناح الوزارة بمعرض "إيديكس 2023" والتي تتميز بالتطور والدقة، كما أشاد "الجنيد" بالطفرة التي تشهدها مصر في مجال التصنيع العسكري والتي لمسها خلال تواجده بمعرض إيديكس ٢٠٢٣، مؤكدًا أن تنظيم النسخة الثالثة من المعرض جاء احترافيًا بشكل كبير.

بدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن الوزير "محمد صلاح" قام خلال اللقاء بتوجيه الدعوة للجانب البحريني لإيفاد الوفود الفنية إلى شركات الإنتاج الحربي للتعرف على إمكاناتها التصنيعية على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

إيديكس الانتاج الحربى مدير إدارة التصنيع والتطوير الحربي بالبحرين EDEX وزير الدولة للإنتاج الحربي

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