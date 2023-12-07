الخميس 07 ديسمبر 2023
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مصر

بالفيديو ...التموين: إرسال مساعدات إلي قطاع غزة 4800 خيمة و10 الاف بطانية و7 ألاف مرتبة

المساعدات
المساعدات

قال اللواء أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتنسيق بين كل من مكتب الاغاثة بقطاع غزة وهيئة الاغاثة الكاثوليكية في مصر واللجنة العامة للمساعدات الاجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تم ارسال عدد كبير من المساعدات الي قطاع غزة.

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وأضاف فتحي خلال لقاء مع المكتب الاعلامي لوزارة التموين أنه في غضون الايام القليلة الماضية استقبل مطار العريش طائرة مساعدات قادمة من الاتحاد الاوروبي وهيئة الاغاثة الكاثوليكية تحتوي على 4800 خيمة من قماش الالترابولين كمرحلة اولي للمعسكر سعة 10 الاف خيمة وتم تسليمها الي الهلال الاحمر.
وتابع فتحي أنه تم اليوم توجيه القافلة الثانية التي تم تجهيزها بالتعاون مع هيئة الاغاثة الكاثوليكية، حيث طالب اهالينا في قطاع غزة سرعة توفير خيام ومراتب وبطاطين نظرا لدخول فصل الشتاء.
وأكد فتحي، أنه على الفور اصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاته بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ هذه المطالب.

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وأوضح فتحي أن القافلة الثانية التي تم تحركها اليوم إلي معبر رفح البري تمهيدًا لدخولها إلي قطاع غزة، تضم 24 شاحنة محملة بما يقرب من 23 طنًا مساعدات اغاثية عاجلة، لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة، وتحتوي على 4500 بطانية و6360 مرتبة.
ولفت فتحي إلي أن القافلة الاولي من المساعدات كان قد تم ارسالها في نوفمبر الماضي، والتي ضمت 6 شاحنات محملة بأكثر من 16 طنًا من المساعدات تحتوي على 5400 و900 مرتبة و900 حصيرة.
وأكد اللواء أحمد فتحي نائب رئيس لجنة العامة للمساعدات الاجنبية أنه بذلك يصل اجمالي المساعدات التي تم إرسالها إلي قطاع غزة 4800 خيمة و10 الاف بطانية و7 ألاف مرتبة و900 حصيرة، وجاري تجهيز متطلبات القافلة الثالثة بناء على متطلبات قطاع غزة.

 

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